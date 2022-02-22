قفصة : عدد الوفيات النّاجمة عن الإصابة بفيروس كورونا يتخطّى في الجهة عتبة 1000 وفاة

تخطّى عدد الوفيات النّاجمة عن الإصابة بفيروس كورونا عتبة الألف وفاة في ولاية قفصة، وبلغ حسب آخر تحيين للوضع الوبائي في الجهة 1011 وفاة من مجموع 18 ألف شخص طالتهم عدوى الفيروس منذ شهر مارس من سنة 2020 .

وإستنادا إلى ما تنشره الإدارة الجهوية للصحة في قفصة، وبشكل غير منتظم، من معطيات حول الوضع الوبائي فإنّ الفترة الممتدّة من 15 إلى 22 فيفري الجاري, قد عرفت وفاة 14 شخصا من معتمديات المتلوي و بلخير وزانوش وسيدي عيش وقفصة الجنوبية.

وإنخفض في نفس الفترة عدد المُصابين الحاملين للفيروس من 202 حالة نشطة يوم 15 فيفري إلى 107 في الوقت الحالي، مُوزّعة وبتفاوت على كلّ معتمديات الولاية باستثناء معتمدية سيدي عيش التي أصبحت خالية من الوباء، بينما تعُدّ قفصة الجنوبية أكبر عدد من الحالات النشيطة ب 35 مصابا.

وطالت عدوى فيروس كورونا منذ بداية ظهوره في بلادنا في شهر مارس من سنة 2020، أكثر من 18 ألف شخص في ولاية قفصة, تُوُفّي من بينهم 1011 شخصا.