جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الاربعاء 23 فيفري 2022

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الاربعاء ، بعض الأخبار والمتفرقات من أبرزها اعادة توجيه أكثرمن 500 منتفع وارجاع أكثر من 50 لمقاعد الدراسة في اطار مدرسة الفرصة الثانية وتسليط الضوء على مشروع تغيير منظومة التصرف في اللمجة المدرسية اضافة الى أستاذ اللغة الأنقليزية يزين قاعة التدريس لجذب اهتمام تلاميذه أكثر باللغة .

قد أورد موقع اذاعة “موزاييك أف أم ” تصريحا لمحمد مامي مدير

ديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية تحدث فيه عن مشروع تغيير منظومة التصرف في اللمجة المدرسية ،حيث تم فتح “بنوك التغذية ” في المندوبيات الجهوية للتربية من أجل الضغط على المصاريف ومراقبة الجودة واعفاء مديري المدارس من هذا الدور .

وأضاف المتحدث ، أن كل مدارس الجمهورية معنية بالأكلة المدرسية ، حيث سيتم تزويد 320 الف تلميذ بللمجتين الباردة والساخنة .

وجاء في نفس الموقع ،أن أستاذ اللغة الأنقليزية بصفاقس أسامة عبد الهادي بادر بتزيين قاعة تدريس بالمدرسة الابتدائية بوزيان من ولاية صفافس بألوان زاهية ورسومات جميلة من أجل تشجيع التلاميذ على الاهتمام بهذه اللغة .

وأفاد أسامة عبد الهادي لدى تدخله في برنامج “صباح الناس ” أنه من خلال تجربته كأستاذ ، لاحظ أن اللغة الأنقليزية على رغم أهميتها ، لا تحظى بالاهتما م المطلوب سواء من طرف التلميذ أو وزارة التربية حسب تعبيره ، فقرر رفقة مهندس ديكور وبمساعدة أولياء تلاميذ المدرسة المذكورة تزيين قاعة الدرس من أجل جذب اهتمام التلاميذ بهذه المادة .

وتطرق موقع اذاعة “شمس أف أم ” الى مداخلة مديرة مدرسة الفرصة الثانية نعيمة السيلاوي أكدت فيها أنه تم اعادة توجيه أكثر من 500 منتفع بهذا المشروع وارجاع 50 تلميذ الى مقاعد الدراسة ممن تتوفر فيهم الشروط .

وأضافت السيلاوي في برنامج ” شمس معاك ” أن مدة التكوين بمدرسة الفرصة الثانية ليست نمطية وهي تترواح بين شهر و9 أشهر باعتبار وضعيات المنتفعين بالبرنامج .

وأوضحت ، أن مدرسة الفرصة الثانية تشمل حاليا المنقطعين عن الدراسة بولايتت تونس الكبرى ، مبينة أن هناك مدرسة للفرصة الثانية تابعة لوزارة التكوين المهني بولاية القيروان ستنتهي أشغالها موفى مارس القادم ومدرسة أخرى بقابس تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية.

وجاء في موقع راديو “اكسبريس أف أم ” ، مداخلة لرئيس جمعية الجالية التونسية في أوكرانيا أكد فيها أن الوضع الأمني والعسكري مستقر في المناطق الداخلية في أوكرانيا ، ولكنه خلافا على ذلك فهو مثير للرعب في المناطق الحدودية ، وخاصة بعد امضاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية ،وتمسك الجانب الأوكراني بأراضيه .

,وأضاف الدكتور طارق العلوي رئيس جمعية الجالية التونسية في أوكرانيا، أن الجالية التونسية في أوكرانيا تشعر بالقلق بعد الغاء جملة من الرحلات الجوية وطالبت السلطات التونسية بتوفير رحلات جوية لاجلائهم تخوفا من اعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا في أي لحظة .

وأوضح أن 1500 مواطن تونسي أغلبيتهم من الطلبة يقيمون في أوكرانيا ومن بينهم التواجدون في المناطق الحدودية مع روسيا التي لا تبعد الا 100 و250 كيلومترا ، مشيرا الى ارتفاع عدد الجنود المتمركزين في المناطق الحدودية وتصاعج التخوف والتوتر ،رغم تواصل الحياة بنسق طبيعي تقريبا .

وفي أخبار متفرقة ، نشر موقع اذاعة “جوهرة أف أم ” أن أكبر سفينة سياحية في العالم أطلق عليها اسم ” أعجوبة البحار” تستعد للابحار واستقبال الركاب في أول رحلة لها من مدينة “فورت لودريل ” في ولاية فلوريدا الأمريكية الى منطقة البحر الكاريبي يوم 4 مارس المقبل .

وتتكون السفينة من 18 طابقا بنيت في حوض بناء السفن في سان نازير بفرنسا وتتسع ل6988 ضيفا و2300 من أفراد الطاقم ، وتتكون “أعجوبة البحار” من 8 مناطق تحتوي احداها على أكثر من 20 ألف نبتة ، وبها أطول زلاقة مائية في البحر ، فضلا عن خط للانزلاق الحر بارتفاع 10 طوابق وشاشة سينما ضخمة .وتتراوح أسعار التذاكر بين 760 و1200 دولار وفقا لمدة الرحلة ومسارها .