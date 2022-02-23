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الادارة العامة للديوانة: مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي تحبط محاولة تهريب 30 صفيحة من مخدر القنب الهندي

2022/02/23 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أحبطت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي بالتنسيق مع المصالح الأمنية بمحافظة شرطة الحدود، محاولة تهريب 30 صفيحة من مخدر القنب الهندي “الزطلة” تزن اجمالا 2970 غرام و 7000 قرص من مخدر سوبيتاكس، وذلك في إطار مكافحة تهريب المواد المخدرة.

وأفادت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ صادر عنها الاربعاء، أنه تم الاشتباه في شاحنة قادمة إلى تونس من ميناء جنوة الإيطالي و بعرضها على جهاز الكشف بالأشعة تبين وجود أجسام مشبوهة مخفية داخل بعض معدات الأمتعة الموردة على متنها، وبإخضاعها للتفتيش الدقيق تم ضبط المواد المخدرة.

وتم وفق المصدر ذاته ، تحرير محضر حجز في الغرض وإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات وذلك بعد استشارة النيابة العمومية.

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