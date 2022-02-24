سوسة : أعوان وموظّفو المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة ينفّذون اضرابا احتجاجيا عن العمل

نفّذ أعوان وموظّفو المستشفى الجامعي فرحات حشاد في سوسة اليوم الخميس اضرابا احتجاجيا حضوريا على خلفيّة توتّر العلاقة بين الإدارة العامة والنقابة الأساسية لاعوان الصحة بالمستشفى وفق ما أكّده كاتب عام النقابة الأساسية للصحة بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد طارق القلاعي الذي اضاف في تصريح لـ(وات) أن نجاح الاضراب كان بنسبة 100 بالمائة، حسب قوله.

وكان أعضاء النقابة الأساسية للصحة بالمستشفى قد قاطعوا جلسة صلحية انعقدت يوم الثلاثاء الماضي بمقرّ ولاية سوسة وذلك على خلفية عدم تفاعل إدارة المستشفى مع مطالب الاعوان واعتمادها سياسة التسويف والمراوغة وفق تصريح طارق القلاعي.

يذكر ان أعوان وموظفي المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة يطالبون الإدارة العامة للمستشفى بالخصوص باحترام الحق النقابي وحسن التواصل والحوار مع الشريك الاجتماعي وبالالتزام بتعهّداتها وبتطبيق الاتفاقيات السابقة.

ويطالبون أيضا بفتح الانتدابات وتوفير التجهيزات الضرورية وزي العمل وبرفع ” المظلمة ” المسلّطة والمتواصلة على أعوان قسم طب الرضّع والولدان والقابلات في خصوص تأجير العطل والاعياد والكف المماطلة والمراوغة والتسويف.

وتعلّقت المطالب بالترفيع في المنح الاجتماعية وإعادة فتح المشرب والروضة للاعوان وإقرار حقهم في الأدوية والأولوية والمجّانية في العلاج.