المنستير: 24 إصابة بفيروس كورونا و347 حالة تعاف إضافية

سجّلت الجهة الصحّية في المنستير 24 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجدّ مصرّح بها بتاريخ 22 فيفري الجاري منها 14 إصابة في معتمدية المنستير ليتطوّر العدد الجملي للإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 57 ألفا و232 إصابة وفق ما أفادت به اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

ولم تسجّل الجهة في المقابل بتاريخ 22 فيفري الجاري التصريح بوفيات جديدة ليظل العدد الجملي 1131 وفاة في حين تواصل نسق تراجع الحالات النشطة التي بلغت بذات التاريخ 2730 حالة نشطة باعتبار أنّ الجهة تشهد انخفاضا في الإصابات الجديدة التي بلغت خلال الأربعة عشر يوما الأخيرة وإلى حدّ 22 فيفري الجاري 1264 إصابة أي 209 إصابات لكلّ 100 ألف ساكن بولاية المنستير التي حافظت و10 من معتمدياتها من مجموع 13 معتمدية على مستوى اختطار مرتفع جدّا في حين تراجع الاختطار إلى مرتفع بمعتمديات الساحلين وبنبلبة وبني حسان.

وشهدت الجهة الصحية في المنستير ارتفاعا في حالات التعافي التي بلغت 53 ألفا و371 حالة شفاء بعد التصريح بتاريخ 22 فيفري الجاري بتعافي 347 حالة إضافية علاوة على تطور النسبة الجهوية للأشخاص الذين استكملوا التلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد إلى 53 فاصل 69 بالمائة من مجموع سكان الجهة، و74 فاصل 50 بالمائة بالنسبة إلى الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 15 سنة حسب ذات المصدر.