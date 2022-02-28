إلغاء الاضراب العام المقرّر يوم 2 مارس المقبل بالشركة التونسية للكهرباء والغاز ببنزت

قرّر الطرف النقابي بالشركة التونسية للكهرباء والغاز ببنزرت التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، إلغاء الاضراب العام المبرمج بالشركة يوم 2 مارس المقبل، وذلك في اعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح، الملتئمة اليوم الاثنين، بمقر الولاية.

وجاء، وفق محضر جلسة الاجتماع، أنه عقب تنظيم 4 جلسات عمل بمقرات الأقاليم بجهة بنزرت، خلال الشهر الجاري، تم التطرق لمجمل النقاط الخلافية وتحرير محاضر اتفاق بين الطرفين الإداري والاجتماع، حيث تمّ الاتفاق على النقطة الخاصة بالتكوين وتسويتها في اجل أقصاه شهر ماي المقبل 2022 وعلى تسوية مطلب احداث وحدات بالمحطة الهوائية الماتلين الكشابطة في اجل لا يتجاوز السداسي الأول من السنة الجارية 2022.

وبشأن منحة الصيانة، أكدت الإدارة العامة للشركة انها بصدد القيام بدراسة شاملة لتمكين أعوان محطة الماتلين الكشابطة من المنحة على غرار المحطات الأخرى في اجل أقصاه السداسي الأول من السنة الحالية 2022.

يذكر ان اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح اشرف على فعالياتها المعتمد الأول للولاية، الحبيب الخرشاني، بمساعدة رئيس وحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة ببنزرت، منية بن دالي، وحضور ممثلي الطرفين الإداري والاجتماعي.