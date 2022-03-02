الرابطة المحترفة1 – الجولة 10 – مباراة مستقبل سليمان والنادي الافريقي دون حضور الجمهور

اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة ان مباراة مستقبل سليمان والنادي الافريقي المقررة ليوم الاربعاء 9 مارس الجاري لحساب الجولة العاشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى /المجموعة الثانية/ ستدور دون حضور الجمهور.

واوضحت الرابطة ان هذا القرار جاء بطلب من الهيئة المديرة لمستقبل سليمان الوارد عليها بتاريخ 2 مارس الجاري.

وفي ما يلي برنامج الجولة العاشرة / كل المباريات ستقام على الساعة الثانية بعد الظهر/ :

المجموعة الأولى

في ملعب المتلوي

نجم المتلوي – اتحاد تطاوين

في ملعب الطيب المهيري

النادي الصفاقسي – اتحاد بن قردان

في ملعب حمام الأنف

نادي حمام الأنف – أمل حمام سوسة

في ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي – النادي البنزرتي

المجموعة الثانية

في ملعب أحمد خواجة بالمهدية

مستقبل الرجيش – الترجي الجرجيسي

في ملعب يحدد لاحقا

النجم الساحلي – الاتحاد المنسيري

في ملعب بوجمعة الكميتي بباجة

الأولمبي الباجي – هلال الشابة

في ملعب سليمان البلدي /دون حضور الجمهور/

مستقبل سليمان – النادي الافريقي