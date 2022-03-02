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الرابطة المحترفة1 – الجولة 10 – مباراة مستقبل سليمان والنادي الافريقي دون حضور الجمهور

2022/03/02 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

 

اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة ان مباراة مستقبل سليمان والنادي الافريقي المقررة ليوم الاربعاء 9 مارس الجاري لحساب الجولة العاشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى /المجموعة الثانية/ ستدور دون حضور الجمهور.

واوضحت الرابطة ان هذا القرار جاء بطلب من الهيئة المديرة لمستقبل سليمان الوارد عليها بتاريخ 2 مارس الجاري.

وفي ما يلي برنامج الجولة العاشرة / كل المباريات ستقام على الساعة الثانية بعد الظهر/ :

المجموعة الأولى
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي – اتحاد تطاوين

في ملعب الطيب المهيري
النادي الصفاقسي – اتحاد بن قردان

في ملعب حمام الأنف
نادي حمام الأنف – أمل حمام سوسة

في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي – النادي البنزرتي

المجموعة الثانية
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مستقبل الرجيش – الترجي الجرجيسي

في ملعب يحدد لاحقا
النجم الساحلي – الاتحاد المنسيري

في ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
الأولمبي الباجي – هلال الشابة

في ملعب سليمان البلدي /دون حضور الجمهور/
مستقبل سليمان – النادي الافريقي

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