عاجل: فريق الدفاع على عبد الرزّاق الكيلاني يقاطع قاضي التحقيق بالمحكمة العسكريّة

أعلنت هيئة الدفاع عن العميد عبد الرزاق الكيلاني، اليوم الخميس 3 مارس 2022، عن مقاطعتها لقاضي التّحقيق 3 بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس.

ودعت الهيئة هياكل المحاماة إلى اتّخاذ القرارات المتناسبة مع خطورة الاستهداف الذي يتعرّض له المحامون بمناسبة أدائهم لواجبهم المهني.

كما اعتبرت إصدار بطاقة إيداع في حقّ العميد عبد الرزّاق كيلاني هو قرار الجائر “من الإستتباعات المباشرة لخطوات تطويع القضاء وإصرار السّلطة التّنفيذيّة على اعتباره مجرد وظيفة”.

وأعلنت عن انطلاقها في “حملة وطنيّة ودوليّة للتّعريف بالمظلمة الصّارخة التي يتعرّض لها العميد عبد الرّزّاق كيلاني”، وفق قولها.