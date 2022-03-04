وزارة الصحة – كورونا: تلقيح 1194 شخصا خلال يوم واحد

ذكرت وزارة الصحة، أنه تم اليوم الخميس، تطعيم 1194 شخصا ضد فيروس كورونا المستجد، من مجموع 50 الفا و 141 شخصا تمت دعوتهم لتلقي التلقيح بذات التاريخ.

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، التي انطلقت منذ شهر مارس من العام الماضي، أن 6 ملايين و 334 ألفا و308 شخصا استكملوا تلاقيحهم في نفس التاريخ.

وبلغ عدد اللقاحات التي تم تقديمها منذ مارس الماضي 13 مليونا و ألفين و 63 جرعة لقاح.

ولفتت الوزارة الى أن عدد المسجلين على منظومة ايفاكس لتلقي التطعيم ضد كورونا بلغ مع نهاية اليوم 7 ملايين و852 الفا و 707 شخصا، داعية في هذا الصدد كل الراغبين في تلقي التطعيم إلى المبادرة بالتسجيل على منظومة ايفاكس للتسجيل عن بعد.