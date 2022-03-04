عاجل-بعد اقتحام مكتبه من طرف مخلوف وعدد من المحامين: إتحاد الشغل يتضامن مع العميد إبراهيم بودربالة

عبر الإتحاد العام التونسي للشغل عن تضامنه مع عميد المحامين إبراهيم بودربالة في تدوينة نشرها اليوم الجمعة على صفحته الرسمية على الفايسبوك.

ويذكر ان عميد المحامين إبراهيم بودربالة كان قد تعرض لهجمات مختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي على خلفية مواقفه الاخيرة من حل المجلس الاعلى للقضاء.

كما تعرض بودربالة لانتقادات شديدة مختلفة من قبل عديد الأطراف لعدم إبدائه لرأي واضح من إيقاف عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني ومثوله امام القضاء العسكري.

ويشار أن البعض يتهم عميد المحامين إبراهيم بودربالة بموالاته لرئيس الجمهورية قيس سعيد.