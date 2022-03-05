ابرز واهم الاخبار الصادرة في المواقع الاخبارية الالكترونية اليوم السبت..

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ،اليوم السبت ،بعض الأخبار والمتفرقات من بينها تصريح أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي حول ارتفاع الأسعار وتسليط الضوء عن موعد الزيارة السنوية لمعبد الغريبة اليهودي بجربة لهذا العام مع رئيس جمعية معبد الغريبة بجربة بيريز الطرابلسي اضافة الى أن روسيا تحظر موقعي “فايسبوك” و”تويتر” و”غوغل” توقف جميع اعلاناتها في روسيا على خلفية تدخلها العسكري في أوكرانيا .

وقد أورد موقع اذاعة “ديوان أف أم ” تصريحا لأستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي الذي اعتبر فيه أن الخطر الداهم في تونس ليس البرلمان وانما هو الذي يمس جيب التونسي ومقدرته الشرائية ويمس الأسعار وفق تقديره.

وأضاف الشكندالي في برنامج “منك نسمع” ،أن الحل في يد رئيس الجمهورية داعيا الى ضرورة التسريع في وضع البرنامج الاقتصادي المناسب لاقناع صندوق النقد الدولي على منح تونس الموارد المالية للأزمة .

وأوضح المتحدث، أن ارتفاع أسعار الحبوب في العالم بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية قد يؤدي الى فقدان مادة القمح من تونس في الفترة المقبلة مما قد يسهم في تعميق العجز التجاري وانهيار الدينار التونسي على حد قوله.

وتطرق موقع “راديو ماد ” الى مداخلة أستاذ الاقتصاد معز الجودي لدى حضوره في برنامج “ميدي ماد” حيث توقع أن يصل سعر المحروقات في تونس 3 دينارات للتر الواح بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام .

وبين الخبير الاقتصادي أن هذه الزيادة ستؤثر على بقية السلع ،مشيرا الى أن هناك توقعات بأن يصل سعر كلغ اللحم الى 50 دينار .

وفي سياق متصل ، توقع رئيس غرفة المساحات التجارية الكبرى الهادي بكور تسجيل ارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة القليلة القادمة ، مرجعا سبب ذلك الى ارتفاع أسعار الاعلاف الى جانب تراجع كميات الانتاج الى ما يقارب النصف مقارنة بالعام الفارط .

وأكد بكور أن سعر اللحوم الحمراء حاليا يصل 30 دينار للكيلوغرام الواحد ،مشيرا الى مطالبة المنتجين بالزيادة في الأسعار نتيجة ارتفاع سعر الأعلاف .

وأفاد موقع اذاعة “شمس أف أم ” بأن الزيارة السنوية لمعبد الغريبة اليهودي بجزيرة جربة لهذا العام سيكون يوم 14 ماي المقبل الى غاية يوم 22 ماي من نفس الشهر وذلك وفق ما صرح به بيريز الطرابلسي رئيس جمعية معبد الغريبة بجربة .

وتوقع بيريز حضور بين 4 آلاف و5 آلاف شخص مشيرا الى أنه تم اعداد برنامج متنوع لهذه التظاهرة من سهرات واحتفالات وغيرها .

وجاء في موقع اذاعة “ديوان أف أم ” ،أن الخدمة الفيدرالية الروسية للاشراف على الاتصالات وتقنية المعلومات والاعلام أعلنت حظر الوصول الى موقعي “الفايسبوك” وتويتر .

وأعلنت موسكو عن حظر الوصول وابطاء تشغيل “فيسبوك ” بعد تقييده وظائف حسابات وسائل اعلام روسية ،معتبرة أن هذه القيود تنتهك المبادىء الأساسية للاعلام الحر ووصول المستخدمين الروس دون عائق الى وسائل الاعلام الروسية على منصات الأنترنات الأجنبية “.

وفي سياق متصل ، ذكر موقع “راديو ماد”‘ ،أن شركة “غوغل” أوقفت جميع اعلاناتها في روسيا على خلفية تدخلها العسكري في أوكرانيا ،موضحة أن القرار يشمل جميع واجهات اعلانات غوغل في روسيا بما في ذلك اعلانات غوغل ويوتيوب ومحرك البحث “.

ونشر موقع اذاعة “موزاييك أف أم ” عن “القدس العربي ” أن دار “لوي فيتون” للأزياء الفخمة تبرعت بمليون أورو لمساعدة الأطفال الأوكرانيين الذين يعانون آثار الحرب الروسية على بلدهم .

وأوضحت لوي فيتون أن مبلغ مليون أورو سيقدم فورا الى اليونيسيف لمساعدة الأطفال الذين طالهن النزاع في أوكرانيا وعائلاتهم “.

وحذت الدار بهذه الخطوة حذو علامات تجارية أخرى .