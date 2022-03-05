الكاف: تسجيل 11 إصابة جديدة ب”كوفيد 19″ وتراجع ملحوظ لانتشار الوباء بالجهة

تواصل اليوم السبت، المنحى التنازلي لانتشار فيروس “كوفيد 19” في ولاية الكاف بعد صدور نتائج 59 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 03 مارس أفرزت رصد 11 إصابة جديدة بعدوى الفيروس، دون تسجيل أية حالة وفاة، أي بنسبة إيجابية قدرها 13 فاصل 64 بالمائة

كما تواصل تراجع عدد الاشخاص المقيمين بالمستشفيات حيث بلغ عددهم 11 مصابا منهم مصابان (02) يقيمان في قسم الانعاش والعلاج المكثف، وذلك بالتوازي مع انخفاض عدد الحالات النشيطة المسجلة بالجهة خلال الخمسة أيام الأخيرة إلى مستوى 45 حالة

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة المسجلة في ولاية الكاف منذ بداية انتشار الوباء في البلاد إلى 25048 حالة، تعافى منها 25003 شخصا فيما استقر عدد الوفيات في حدود 756 شخصا

وتبرز الاحصائيات الأخيرة المتصلة بتطور الوضع الوبائي في ولاية الكاف تراجع الفيروس بصفة ملحوظة في الجهة خلال الاسبوعين الماضيين سيما في ظل تسجيل نسب عدوى ضعيفة وحالات وفاة محدودة