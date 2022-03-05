الرابطة المحترفة الثانية – الجولة التاسعة – المجموعتان 1 و2 – السباق يدخل منعرجه الحاسم

تجرى غدا الأحد بداية من الساعة الثانية بعد الظهر مقابلات الجولة التاسعة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم (المجموعتان 1 و2) ، والتي ستتسم بمواجهات مشوقة ستسعى من خلالها فرق الصدارة الى تعزيز حظوظها في بلوغ المرحلة الثانية من البطولة فيما تبحث فرق مؤخرة الترتيب الى تدارك موقفها في منعرج حاسم للسباق

يستضيف الملعب التونسي صاحب المركز الأول بـ 17 نقطة نادي أولمبيك مدنين متذيل الترتيب بـ 7 نقاط، في لقاء عنوانه دعم الصدارة في المجموعة الأولى لأبناء باردو وتعويض خسارة الجولة السابقة أمام القلعة الرياضية بنتيجة 1 – 0 ، عكس نادي اولمبيك مدنين الذي مرّ بأزمة نتائج أخرجته بنسبة كبيرة من سباق التأهل للمرحلة الثانية، بعد أن كاد الموسم الماضي أن يصعد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى.

ومن جهته يتحول فريق القلعة الرياضية صاحب المركز الثاني برصيد 12 نقطة الى ملعب 2 مارس،حيث يواجه الملعب الصفاقسي صاحب المركز الخامس برصيد 8 نقاط، في مسعى لخطف النقاط الثلاثة التي من شأنها أن تعزز فرصه للتأهل للمرحلة الثانية، بينما يريد أصحاب الأرض والجمهور أن يكون اللقاء بداية لمرحلة جديدة مع قدوم المدرب هشام السويسي الذي عوّض سلفه نبيل كمون الذي غادر النادي لأسباب صحية.

وبدوره يستضيف النجم الرادسي صاحب المركز الثالث برصيد 11 نقطة النادي البنبلي صاحب المركز الرابع برصيد 9 نقاط، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، خصوصا من الفريق المحلي، نظرا لأنّ الطرف الفائز فيها قد يخطو خطوة هامة ويعزز حظوظه من أجل تحصيل المركز الثاني قبل جولتين من نهاية المرحلة الأولى.

وفي المجموعة الثانية، سيكون ملعب جندوبة مسرحا للقاء قمة بين فريق المكان صاحب المركز الرابع برصيد 10 نقاط و شبيبة القيروان متصدر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، في مباراة يرغب فيها الفريق المحلي العائد من بعيد الى الثأر من هزيمة الذهاب بنتيجة 1 – 0 وتعويض نقطتين مهدورتين على ميدانه في لقاءه الأخير، بعد تعادله سلبا مع الأولمبي للنقل، ما جعل وضعيته تتعقد نسبيا في تحصيل المركز الثاني، خلافا للشبيبة التي يبدو وضعها مطمئنا ولا يفصلها سوى نقطتين للتأهل للمرحلة الثانية ما يعني أنّ خطف نقاط الفوز في المباراة سيكفل للأغالبة التأهل المباشر للدور القادم.

ومن ناحيته، يستضيف فريق جمعية جربة صاحب المركز الثاني برصيد 14 نقطة كوكب منزل نور صاحب المركز الخامس برصيد 8 نقاط، في مباراة ترغب فيها الجمعية في تعويض الخسارتين المتتاليتين أمام جندوبة الرياضية بنتيجة 1 – 0 و أمام أمل جربة بذات النتيجة 1 – 0، ما يعني أنّ أي نتيجة غير للفوز قد تعصف بآمال الفريق في انهاء المرحلة الأولى بالمركز الثاني، بينما سيعمل الفريق الزائر المنتشي بانتصارين على أمل جربة بنتيجة 3 – 0 و أمام شبيبة القيروان بنتيجة 3 – 2 الى الخروج بنتيجة ايجابية قد تسهم في انقاذهم من النزول.

أما الفريق الثاني لجزيرة جربة ، أمل جربة ميدون صاحب المركز الثالث برصيد 12 نقطة فسيواصل البحث عن انتصاره الخامس حين يتحول الى تونس لمواجهة الأولمبي للنقل متذيل المجموعة برصيد 6 نقاط في رهان شديد التنافس بين الفريقين، حيث أنّ الفوز وحده سيعزز آمال الضيوف في التأهل للدور الثاني ويجعل مصيره بين يديه، في حين أنّ عدم تحصيل النقاط الثلاث للأولمبي النقل قد تحكم عليه بالنزول قبل الجولة الختامية من المرحلة الأولى.

وفي ما يلي برنامج المقابلات :

الاحد 6 مارس 2022

المجموعة الاولى

ملعب 2 مارس بصفاقس

الملعب الصفاقسي القلعة الرياضية الحكم / نعيم حسني

ملعب رادس

النجم الرادسي – النادي البنبلي الحكم/ اشرف الحركاتي

ملعب الشاذلي زويتن

الملعب التونسي – اولمبيك مدنين الحكم /وليد البناني

المجموعة الثانية

ملعب حومة السوق جربة

جمعية جربة – كوكب منزل النور الحكم / جلال السحباني

ملعب جندوبة

جندوبة الرياضية – شبيبة القيروان الحكم/ اسامة رزق الله

ملعب الطيب بن عمار بالعمران

الاولمبي للنقل – امل جربة الحكم/ رشدي قزقز