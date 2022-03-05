هام-سيسمح بإحداث 3000 مشروعا نسائيّا: أمر رئاسي بإنجاز البرنامج الوطني ”رائدات”

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم السبت، ان مجلس الوزراء بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد، (المنعقد يوم الخميس)، صادق على مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المُراعي للنوع الاجتماعي “رائدات”.

ويهدف هذا الأمر الذي تقدمت به الوزارة، إلى حوكمة التصرف في البرنامج الوطني الجديد “رائدات” وتعزيز برامج وآليّات التمكين الاقتصادي للمرأة التونسيّة، حيث سيسمح بإحداث 3000 مشروعا نسائيّا باعتمادات تقدّر بـ 50 مليون دينار.

وسيتمّ الإعلان عن إطلاق البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المُراعي للنوع الاجتماعي “رائدات”، يوم الثلاثاء 08 مارس 2022، تزامنا مع إحياء تونس لليوم العالمي للمرأة.

ومن جهتها علقت الوزيرة آمال بالحاج موسى على القرار، عبر فايسبوك، معتبرة انه “إنجاز مهم سيضمن الحوكمة والفعالية لبرنامج ” رائدات ” لريادة الأعمال النسائية”.

وتابعت الوزيرة: “مبروك للنّساء اللواتي سيستفدن من البرنامج”.