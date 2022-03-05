عاجل: وفاة ستّينية دهسا بجرّار في شجار على قطعة أرض..

Ghazi karoui

اصدار حكم ب120 سنة سجنا في حق غازي القروي: “قروي آند قروي” توضّح

قضيّة مقتل عبد السلام زيّان: توجيه التهم لعدد من الأشخاص

أسعار القمح في العالم تبلغ أعلى مستوياتها منذ 14 سنة وارتدادات ذلك على تونس

هام-سيسمح بإحداث 3000 مشروعا نسائيّا: أمر رئاسي بإنجاز البرنامج الوطني ”رائدات”

2022/03/05 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم السبت، ان مجلس الوزراء بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد، (المنعقد يوم الخميس)، صادق على مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المُراعي للنوع الاجتماعي “رائدات”.

ويهدف هذا الأمر الذي تقدمت به الوزارة، إلى حوكمة التصرف في البرنامج الوطني الجديد “رائدات” وتعزيز برامج وآليّات التمكين الاقتصادي للمرأة التونسيّة، حيث سيسمح بإحداث 3000 مشروعا نسائيّا باعتمادات تقدّر بـ 50 مليون دينار.

وسيتمّ الإعلان عن إطلاق البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المُراعي للنوع الاجتماعي “رائدات”، يوم الثلاثاء 08 مارس 2022، تزامنا مع إحياء تونس لليوم العالمي للمرأة.

ومن جهتها علقت الوزيرة آمال بالحاج موسى على القرار، عبر فايسبوك، معتبرة انه “إنجاز مهم سيضمن الحوكمة والفعالية لبرنامج ” رائدات ” لريادة الأعمال النسائية”.

وتابعت الوزيرة: “مبروك للنّساء اللواتي سيستفدن من البرنامج”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn