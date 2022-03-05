حجز اكثر من 32 طنا من السميد والفارينة ومواد غذائية مدعمة خلال مداهمة مستودع عشوائي بدوار هيشر..خبر_عاجل

تفاصيل مداهمة فضاءات لتعاطي الرهان الرياضي وحجز مبالغ مالية وتجهيزات‎‎

نظمها موظّف بـ”الصوناد”: إحباط عملية “حرقة” في قرقنة..وهذه التفاصيل..

روسيا تعلن تدمير 2037 منشأة عسكرية لأوكرانيا

عاجل: إحباط مخطط ارهابي كانت ستنفذه امرأة..

2022/03/05 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني وإدارة التوقي ومكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع الوطني وتحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، من إحباط مخطط ارهابي لعنصر تكفيري نسائي، وفق بلاغ أصدرته اليوم السبت وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة أن المعنية بالأمر سبق لها أن قضّت عقوبة سجنية من أجل تورطها في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية.

وأضافت أن المضنون فيها كانت تخطط لاختطاف أبناء بعض منتسبي المؤسسة الأمنية والعسكرية للمقايضة بهم لإطلاق سراح مساجين مورطين في قضايا إرهابية، كما كانت تخطط لتنفيذ عملية تفجير إحدى المنشآت الأمنية باستعمال حزام ناسف كانت تعسى إلى صناعته.

وأشارت الوزارة إلى أنه بختم الأبحاث وإحالة المعنية على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تم فتح تحقيق في الغرض وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنها.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn