المنستير: حالة وفاة و19 إصابة بفيروس “كورونا” مقابل 109 حالات تعافي

سجّلت الدائرة الصحية بالساحلين من ولاية المنستير، حالة وفاة إضافية بفيروس “كورونا” مصرح بها بتاريخ 5 مارس الجاري، ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 1137 وفاة، وفق ما أعلنت عنه، اليوم الاثنين، الإدارة الجهوية للصحة.

وتواصل نسق تراجع الحالات النشطة بالجهة، إلى 1036 حالة نشطة، إلى جانب تراجع الإصابات الجديدة بعد أن وقع التصريح بتاريخ 5 مارس الجاري، بجملة 19 إصابة فقط، منها 13 إصابة إضافية بمعتمدية المنستير، تطور على إثرها مجموع الإصابات إلى 57 ألفا و641 إصابة مصرح بها في الفترة الممتدة من مارس 2020 إلى 5 مارس الجاري.

وانخفض عدد الحالات المصابة بفيروس “كورونا” المقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة، إلى 38 حالة بتاريخ 5 مارس الجاري. كما سجلت تراجع عدد الإصابات خلال الـ14 يوما الأخيرة وإلى غاية ذات التاريخ إلى 467 إصابة، أي 77 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن بالولاية.

وتسجّل الجهة، حاليا مستوى اختطار مرتفع جدّا فقط على مستوى معتمديتي المنستير بـ144 إصابة، وصيادة لمطة بوحجر بـ119 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، في حين تراوح مستوى الاختتطار ببقية المعتمديات بين متوسط ومرتفع.

وعرفت الجهة، في المقابل، تطور حالات التعافي من “فيروس” كورونا، إلى 55 ألفا و468 حالة تعافي بعد التصريح بـ109 حالات شفاء إضافية، والنسبة الجهوية للذين تلقوا ما يعادل جرعتين من التلقيح ضدّ الفيروس، 53 فاصل 78 في المائة بالنسبة إلى مجموع سكان الجهة، و74 فاصل 63 في المائة بالنسبة إلى عدد السكان الذين يفوق سنهم 15 سنة، حسب الإدارة الجهوية للصحة.