سوسة-كورونا: رصد 32 إصابة جديدة وعدم تسجيل أية وفيات إضافيّة

سجلت ولاية سوسة، أمس الاحد، 32 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” دون تسجيل وفيات وذلك بعد معالجة 249عينة أي بنسبة إيجابية لا تتعدى 13 بالمائة، وفق ما أكدته رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالادارة الجهوية للصحة بسوسة، حفصية العذاري، لـ”وات”

واستقر بموجب هذه المؤشرات إجمالي المصابين الذين توفوا نتيجة الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في حدود 1441 حالة وفاة وذلك من مجموع 68281 إصابة تم تسجيلها منذ بداية الجائحة الى غاية أمس.

وتعافى في المقابل إجمالي 61 ألفا و132 شخصا أصيبوا بالوباء، فيما لا يزال 5708 أشخاص قيد المراقبة الطبية منهم 53 مصابا يقيمون بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، بالإضافة الى 4 مرضى من ولايات أخرى.

وتلقى 432 ألفا و776 مواطنا بولاية سوسة تلقيحا كاملا ضد فيروس “كورونا” الى غاية يوم 2 مارس الجاري، في حين تلقى 475 ألفا و782 مواطنا الجرعة الأولى من التلقيح.