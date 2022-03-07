قال رئيس الجمهورية، قيس سعيّد لدى إشرافه اليوم الإثنين على موكب أداء اليمين من قبل أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي “إنها لحظة تاريخية بكل المقاييس، لأننا نعمل على تحقيق الاستقلال الفعلي للقضاء”، ملاحظا أنه “لا قوام للدولة إلا بقضاء عادل ولا أمن في المجتمع إلا إذا انتشر العدل بين الناس”.

وأضاف الرئيس قوله في كلمة وجيزة: “نخوض اليوم معا، حربا بلا هوادة ضد الفاسدين والمُفسدين والذين أرادوا أن يتسللوا إلى قصور العدالة وضد كل من يريد إسقاط الدولة والتنكيل بالشعب وبقوته، كما أننا نخوض في هذه الأشهر معركة تحرير وطني، فلنخضها معا في إطار القانون”.

وأشار إلى أن “جيوب الردّة كثيرة وهي تعمل على الشد إلى الوراء وعلى تجويع الشعب”، ملاحظا أنهم “سيخرجون خاسئين منهزمين وأن التاريخ قد بدأ يفضحهم ويلفظهم”.

وقد اختتم رئيس الجمهورية كلمته بالقول: “من يتصوّر أنه سيطوّع القضاء لفائدته فليعلم أنه سيصطدم بسد منيع هو القضاء العادل والمستقل”.

وفي ما يلي تركيبة المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي:

/ المجلس المؤقت للقضاء العدلي:

– الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: منصف الكشو، رئيسا

– وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: فتحي عرّوم، نائب رئيس

– وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: عماد الدرويش، مقررا

– رئيس المحكمة العقارية: أحمد الحافي، عضوا

– شادية بالحاج ابراهيم: قاض عدلي متقاعد، عضوا

– نجاة بوليلة: قاض عدلي متقاعد، عضوا

– شادية الصافي: قاض عدلي متقاعد، عضوا

/ المجلس المؤقت للقضاء الإداري:

– الرئيس الأول للمحكمة الإدارية: عبد السلام مهدي قريصيعة، رئيسا

– رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته، دون أن يكون وكيلا للرئيس الأول: سميرة قيزة، نائب رئيس

– مندوب الدولة العام الأقدم في خطته: سلوى قريرة، مقررا

– رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته: نائلة القلال حرم الحزامي، عضوا

– جليلة مدوري: قاض إداري متقاعد، عضوا

– نبيهة مقطوف الشايبي: قاض إداري متقاعد، عضوا

– مصطفى باهية: قاض إداري متقاعد، عضوا

المجلس المؤقت للقضاء المالي:

– الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات: محمد نجيب القطاري، رئيسا

– وكيل الدولة العام: نور الدين الزوالي، نائب رئيس

– وكيل الرئيس الأول: حاتم سليمي، مقررا

– رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته: سلوى بن والي عطية، عضوا

– جيلاني شباح: قاض مالي متقاعد، عضوا

– حسين الجويني: قاض مالي متقاعد، عضوا

– هند القونجي: قاض مالي متقاعد، عضوا

وقد أصدر قيس سعيّد، اليوم الإثنين، الأمر الرئاسي المتعلق بتسمية أعضاء بالمجالس المؤقتة للقضاء.