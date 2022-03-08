أمني يتحيل على مواطنين ويلهف نحو 150 الف دينار..وهذه التفاصيل..

اصدر امس قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدنين بطاقتي إيداع بالسجن ضد أمني وشخص آخر بتهمة تكوين وفاق قصد الاعتداء على الاملاك وذلك على خلفية تقدم 10 اشخاص اصيلي معتمدية جرحييس بقضية عدلية الى الفرقة العدلية للحرس الوطني ببنقردان بوصفها مرجع النظر.

وتتعلق القضية بقيام أحد الأمنيين رفقة 3 أشخاص آخرين بعملية تحيل بعد ان أوهمهم بتمكينهم من عقود عمل بفرنسا بمبالغ مالية وصلت الى 150الف دينار.

وبجلب الأمني ومن معه اعترف بما نسب له وتمت احالته على أنظار النيابة العمومية بمدنين التي امرت بايداعهم السجن في انتظار مزيد التحري، وفق ما افاد به مصدر امني لاذاعة “الجوهرة اف أم”.