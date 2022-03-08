تسمية سارة رجب كاتبة عامة للحكومة..خبر_عاجل

تمّت تسمية سارة رجب، كاتبة عامة للحكومة وذلك بمقتضى أمر رئاسي عدد 242 لسنة 2022 مؤرخ في 7 مارس 2022، صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي التونسي بتاريخ 8 مارس الجاري.

يُذكر أن سارة رجب تقلّدت عديد المناصب من بينها كاتبة الدولة لدى وزير النقل والرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية وممثلة الدولة بمجالس إدارة شركات النقل بين المدن وشركة نقل تونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.

وهي من مواليد 1959 بقرطاج ومتحصّلة على شهادة مهندس من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس سنة 1982 وعلى شهادة مهندس أول من المدرسة الوطنية للجسور والطرقات بباريس في 1984

كما ورد في هذا العدد من الرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 217 لسنة 2022 مؤرخ في 7 مارس 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجالس المؤقتة للقضاء والذين تولّوا أمس الإثنين، أداء اليمين خلال موكب بإشراف رئيس الجمهورية.