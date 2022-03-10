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روسيا تتهم أوكرانيا بالتعاون مع أميركا لنشر فيروسات قاتلة..

2022/03/10 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، حصيلة خسائر الجيش الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية على أراضيها، متهمة كييف بالتعاون مع الولايات المتحدة لنشر فيروسات قاتلة.

وأكدت الوزارة تدمير 2911 هدفا استراتيجيا تابعا للجيش الاوكراني منذ بدء الحملة العسكرية.

وأشارت إلى أن “الوثائق التي بحوزة روسيا من المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، تثبت تورط كييف بتمويل من البنتاغون، في إجراء اختبارات لتطوير سلالات جديدة من فيروس كورونا أصلها من الخفاش”.

ولفتت إلى أنه “تم نقل عينات وتحاليل جينية بشرية بتمويل أميركي إلى الخارج من أوكرانيا، وذلك بهدف تطوير برنامج سري لنشر فيروسات قاتلة”.

وكان البيت الأبيض قد أكد في وقت سابق، أن ادعاءات روسيا بمشاركة أميركية مزعومة في مختبرات للأسلحة البيولوجية وتطوير أسلحة كيماوية في أوكرانيا مزاعم كاذبة.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في سلسلة تغريدات على تويتر: “علمنا بمزاعم روسيا الكاذبة بشأن مختبرات أسلحة بيولوجية أميركية وتطوير أسلحة كيماوية في أوكرانيا”.

وأشارت إلى أن الاتهامات الروسية “منافية للعقل”، لافتة إلى “أننا رأينا أيضا مسؤولين صينيين يردّدون نظريات المؤامرة هذه”.

وبينت أن من المحتمل أن تكون روسيا تمهد لاستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية في أوكرانيا أو القيام بعملية واتهام آخرين بالمسؤولية عنها.

وكالات

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