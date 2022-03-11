قطع التيار الكهربائي باقاليم سوسة المدينة والمنستير والمحرس وسيدي بوزيد يوم الاحد القادم

اعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز “ستاغ”، الجمعة، عن قطع التيار الكهربائي باقاليم سوسة المدينة والمنستير والمحرس وسيدي بوزيد، يوم الاحد 13 مارس الجاري، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال

وافادت الشركة في بلاغ لها، ان انقطاع التيار الكهربائي باقليم سوسة المدينة سيشمل مناطق سيدي عبد الحميد وقصيبة الشط وقايد السواسي الطفالة وحي المطار وواد الحلوف وحي الغدران وعمارات إبن خلدون وحي الإزدهار وطريق المنستير

وسيشمل انقطاع التيار الكهربائي مدينة المنستير بكل من المنطقة السياحية بالمنستير وجمال والوردانين وقربة بوعثمان وقرية وادي الجبس وقرية بئر الطيب وحي التضامن وحي جوهرة بجمال والمنطقة الصناعية طريق بئر الطيب بجمال و المحرس المحرس.

وسيقع قطع التيار الكهربائي بسيدي بوزيد، وفق الشركة، بكل من لسودة وقرع بنور وسيدي صالح والمكارم من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية وسيدي اللافي والقفا من معتمدية أولاد حفوز.

وافادت الشركة في هذا الصدد، ان هذه العملية تندرج في اطار برنامجها الدوري لصيانة شبكات توزيع الكهرباء مشيرة الى أن إرجاع التيار الكهربائي بالمناطق المذكورة ستتم بصفة تدريجية حسب تقدم الأشغال ودون سابق إعلام