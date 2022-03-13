بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة 11-الدفعة1): النتائج و الهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو مباريات الدفعة الاولى من الجولة الحادية عشرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي اقيمت اليوم الاحد:

–المجموعة الاولى

الاحد 13 مارس

في حمام سوسة

امل حمام سوسة 1

محمد امين طريطر(1)

نجم المتلوي 1

شمس الدين نغير(7)

في 15 اكتوبر

النادي البنزرتي 2

الخالي بنغورا(45)/امير الشيخ (72)

نادي حمام الانف صفر

يوم الاربعاء 16 مارس

في ملعب بئر الاحمر

اتحاد تطاوين – النادي الصفاقسي

في رادس

الترجي الرياضي – اتحاد بن قردان

– المجموعة الثانية

الاحد 13 مارس

في بن جنات

الاتحاد المنستيري 1

زياد العلوي (88)

مستقبل سليمان صفر

في الشابة

هلال الشابة صفر

مستقبل الرجيش 1

انيس خذر (43)

في باجة

الاولمبي الباجي 1

اسامة بوقرة (90+6)

النادي الافريقي صفر

يوم الاربعاء 16 مارس

في جرجيس

ترجي جرجيس – النجم الساحلي