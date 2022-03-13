بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة 11-الدفعة1): النتائج و الهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو مباريات الدفعة الاولى من الجولة الحادية عشرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي اقيمت اليوم الاحد:
–المجموعة الاولى
الاحد 13 مارس
في حمام سوسة
امل حمام سوسة 1
محمد امين طريطر(1)
نجم المتلوي 1
شمس الدين نغير(7)
في 15 اكتوبر
النادي البنزرتي 2
الخالي بنغورا(45)/امير الشيخ (72)
نادي حمام الانف صفر
يوم الاربعاء 16 مارس
في ملعب بئر الاحمر
اتحاد تطاوين – النادي الصفاقسي
في رادس
الترجي الرياضي – اتحاد بن قردان
– المجموعة الثانية
الاحد 13 مارس
في بن جنات
الاتحاد المنستيري 1
زياد العلوي (88)
مستقبل سليمان صفر
في الشابة
هلال الشابة صفر
مستقبل الرجيش 1
انيس خذر (43)
في باجة
الاولمبي الباجي 1
اسامة بوقرة (90+6)
النادي الافريقي صفر
يوم الاربعاء 16 مارس
في جرجيس
ترجي جرجيس – النجم الساحلي