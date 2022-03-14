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بعد ادراجها في القائمة الخضراء: اجراءات جديدة خاصة بالتونسيين المسافرين الى فرنسا

2022/03/14 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

قررت السلطات الفرنسية إدراج تونس بقائمة الدول الخضراء المتعلق بالوضع الوبائي لتفشي فيروس كورونا المستجد، وهي قائمة ضمت 23 بلدا عبر العالم.
بموجب هذا التصنيف الجديد يعفى كل مسافر جاوز من العمر 12 عاما (متحصل على جرعتي اللقاح اللازمتين) من الاستظهار بنتيجة اختبار سلبي، والاكتفاء بجواز التلقيح.
أما في صورة العكس فيجب الاستظهار بنتيجة مسحة سلبية
« Test PCR »
لم يمض على استخراجها اكثر من 72 ساعة او اختبار سريع لم يمض على استخراجه أكثر من 48 ساعة.
كما يعفى القادمون من قائمة الدول الخضراء من الخضوع للحجر الصحي الاجباري.
خلافا للقادمين من الدول ذات التصنيف البرتقالي والمطالبين بإثبات جدية ووجاهة مجيئهم إلى فرنسا، كما يمكن اخضاعهم لتحليل حال وصولهم إلى المنافذ الحدودية.

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