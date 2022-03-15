“كونكت” الدولية تمضي 4 اتفاقيات شراكة وتعاون استراتيجية في موريتانيا وتنجح في العودة بعقود مشاريع استثمارية

وقّعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة الدوليّة -كونكت الدولية- خلال الأيّام الاقتصاديّة التونسيّة الموريتانية، المنتظمة من 6 وحتّى 11 مارس 2022، أربع اتفاقيات شراكة وتعاون استراتيجية مع وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا واتحاد أرباب العمل الموريتانيين وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية وسلطة منطقة نواذيبو الحرّة.

وجرت الأيّام الاقتصادية التونسية الموريتانية بالعاصمة الموريتانية تحت شعار، “من أجل شراكة واستثمار ناجع ومربح للبلدين”، بمشاركة أكثر من 500 فاعل اقتصادي ومؤسسة من البلدين.

وتعتبر حصيلة الايام الاقتصادية، التّي نظّمتها كونكت “مهمّة اذ تم تنظيم أكثر من 500 لقاء ثنائي بين المؤسسات المشاركة من البلدين في العاصمة الموريتانية نواكشوط ومنطقة نواذيبو الحرّة، التّي تمثل اهم قطب تنموي اقتصادي واستثماري. كما التقت البعثة التونسية الى موريتانيا اكثر من 10 مسؤولين في الحكومة

الموريتانية بين وزراء كتاب دولة وأمناء الوزرات في نواكشوط نواذيبو الحرّة. كما توفقت عدد من المؤسسات التونسية المشاركة وتجاوز عددها 50 مؤسسة من تأكيد عشرات العقود والمشاريع الاستثمارية التي تم التوقيع على اثنين منهما في نواكشوط. وستمكّن اتفاقيات الشراكة والتعاون والعقود التي تم امضائها خلال المنتدى, المستثمرين التونسيين من الاستفادة من فرص الاستثمار والتصدير المتوفرة ومن وتطوير التبادل التجاري بين البلدين”.