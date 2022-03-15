التصدي للاحتكار والمضاربة والاستشارة الوطنية أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية

بحث اللقاء الذي جمع اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، بقصر قرطاج، الوضع الأمني في البلاد، ومتابعة الجهود المبذولة للتصدّي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة.

كما تم التأكيد خلال اللقاء، على ضرورة تجاوز العقبات المفتعلة التي تواجهها الاستشارة الوطنية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وتم التطرق كذلك، إلى مسألة تدليس وثائق رسمية تهمّ الأمن القومي ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي (دون تحديد طبيعة هذه الوثائق في البلاغ)، حيث أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة تتبع الجناة، باعتبار أن مسك مدلّس واستعماله لا يدخل إطلاقا في إطار حرية التعبير.