تهاطل الأمطار يتسبب في إرتفاع منسوب المياه بعدد من الطرقات والاودية وتسرب المياه إلى عدد من المنازل في القيروان

سجلت ولاية القيروان عشية اليوم السبت تهاطل كميات هامة من الأمطار، مما تسبب في ارتفاع منسوب المياه في عدد من الطرقات والاودية .

كما تسببت الأمطار الغزيرة في تراكم المياه بالأنهج والشوارع بمدينة القيروان والمدن المجاورة لها، فيما تم تسجيل تسرب لمياه الأمطار إلى عدد من المنازل مساء اليوم وقد تولت مصالح الحماية المدنية بالقيروان القيام بعمليات شفط للمياه بعدد من المنازل المتضررة.

وافاد عضو لجنة مجابهة الكوارث والمعتمد الاول بولاية القيروان عيسى موسى في تصريح ل/وات/ ان تهاطل الامطار بكميات هامة أدى إلى إنقطاع حركة المرور بالطريق المحلية على مستوى وادي الغريبة عين جلولة الرابطة بين حفوز وعين جلولة وب الطريق الوطنية الرابطة بين الشبيكة وحفوز بسبب فيضان وادي الغريبة

كما أدى ارتفاع منسوب المياه إلى إنقطاع حركة المرور بالطريق المحلية على مستوى قنطرة وادي مرق الليل بحفوز الرابطة بين حفوز و العلا.

ومن جهة أخرى ،سجلت المندوبية الجهوية للفلاحة بالقيروان تهاطل كميات الأمطار بعدد من المعتمديات بلغت الى حدود الساعة الخامسة مساء 96 مم بمعتمدية الوسلاتية و 72 مم بحفوز و 50مم بالشراردة و 48 مم بمدينة القيروان و 46مم بعين جلولة و45مم بالعلا و 40 مم بنصر الله و 37مم ببوحجلة.

يذكر أن المعهد الوطني للرصد الجوي أصدر بلاغا تحذيريا يوم امس الجمعة يتعلق بنزول امطار رعدية بين ليلة الجمعة و يوم السبت تكون محليا غزيرة وكميات هامة تتراوح بين 60 و 120 مليمترا بولاية القيروان مع هبوب رياح قوية.

وازاء ذلك انعقدت جلسة طارئة للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بولاية القيروان مساء امس الجمعة خصصت لأخذ الاحتياطات الاستباقية والاستعدادات لمخاطر التقلبات المناخية المعلن عنها بضبط الإمكانيات اللوجستية والمادية بكافة الإدارات من معدات وتجهيزات وتحيين القائمة الاسمية لكافة الاعضاء.

كما اذنت اللجنة بتحديد المناطق الزرقاء للتدخل عند الاقتضاء نظرا لما تمثله من خطر عند سيلان المياه و ضبط أهم الطرقات التي تشكل خطرا على مستعمليها مع دعوة كافة المواطنين إلى توخي الحذر وعدم المجازفة والابتعاد عن الأعمدة الكهربائية مع أخذ اليقظة والاحتياط كما دعت كافة اللجان المحلية إلى البقاء في حالة إنعقاد دائم.