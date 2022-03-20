عاجل: تطورات الوضع الجوي خلال الساعات القادمة..

تشهد التقلبات الجوية خلال الساعات القادمة، تقلصا ملحوظا في فعاليتها ومن المنتظر نزول أمطار متفرقة بالوسط ومحليا الشمال والجنوب

وتبقى شدة الرياح هي العنصر الجوي البارز والمتطلب لليقظة حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية ومحلية

ويكون البحر شديد الاضطراب والتحذيرات متواصلة بالنسبة إلى الملاحة والصيد البحري

ويميل الطقس إلى البرودة بالشمال والوسط حيث تتراوح الحرارة ليلا بين 8 و13 درجة وتكون بين 13 و18 درجة بالجنوب