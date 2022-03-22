الأمن يعتدي بالعنف على موظف من هيئة مكافحة الفساد ويجبر المعتصمين أمام القصر الرئاسي على فضّ اعتصامهم

سقوط عمود كهربائي على أب وابنه..وهذه التفاصيل..خبر_عاجل

النيابة العمومية تفتح تحقيق في حادث اصطدام قطارين بجبل الجلود..

القبض على سائق سيّارة تاكسي بحوزته 100 حبّة “اكستازي”

المنستير: حجز مواد غذائية بقيمة 110 آلاف دينار في مستودعين عشوائيين بالجهة

2022/03/22 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

حجزت منطقة الأمن الوطني بجمال، والفرقة الجهوية للمراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير، وفرقة الطريق العمومي بجمال، والشرطة البلدية بجمال، على مستوى مستودعين عشوائيين بولاية المنستير، كميات هامّة من المواد الغذائية غير مصرح بها، بقيمة تقدر بحوالي 110 آلاف دينار، وفق ما نشرته النقابة الأساسية لمنطقة الأمن الوطني بجمال على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وتمثل المحجوز في 1080 لترا من الزيت النباتي المدعم، و83 ألفا و160 قارورة مياه معدنية من أحجام مختلفة، و34 ألفا و160 قارورة من المشروبات الغازية، و2544 علبة من مادة الهريسة، و129 كغ من البسكويت.

ولم يستظهر ماسكو مختلف هذه البضائع بوثائق تثبت مصدرها، حسب ذات المصدر الأمني.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn