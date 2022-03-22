توننداكس يينهي معاملات الثلاثاء على شبه استقرار

انهى المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس” معاملات حصة، الثلاثاء، على شبه استقرار ،ليدرك النقطة 51ر7098 وسط حجم تداول ناهز1ر6 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

واحتل سهم شركة الاستثمار “تونافست” للحصة الثانية على التوالي، قائمة الارتفاعات، بعد أن تطور بنسبة 5ر4 بالمائة مقفلا على سعر 710ر8 دينار، دون تسجيل اي حجم تداول.

وتطور سعر سهم البنك العربي لتونس، بنسبة 3ر4 بالمائة وليختتم الحصة على سعر 180ر2 دينار مع حجم تداول بقيمة 13 ألف دينار، دون تسجيل اي مبادلات.

وكان سهم الكتروستار الاكثر خسارة خلال الحصة، بعد ان فقد 3ر4 من قيمته، ولينهي الحصة على سعر890ر0 دينار، في ظل غياب المبادلات، تبعه سهم سيتي كار الذي تدحرج بدوره، بنسبة 9ر3 بالمائة وليقفل الحصة على سعر 000ر12 دينار، ومبادلات بقيمة 77 الف دينار.

وكان سهم ” استري ” للتامين واعادة التامين، الأكثر تداولا خلال الحصة، مستحوذا على أرباح هامة بقيمة 9ر2 مليون دينار ألف دينار،اي بنسبة 48 بالمائة من مبادلات الحصة، وليختتم الحصة على سعر 340ر57 دينار.