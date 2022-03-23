صفاقس: شركة “سيفاكس آرلاينز” توقع اتفاقا مع احدى شركات الطيران الكبرى بالولايات المتحدة الامريكية

وقّعت شركة الطيران “سيفاكس آرلاينز” التونسية مؤخرا، اتفاقا مع احدى شركات الطيران الكبرى بالولايات المتحدة الامريكية، للحصول على عدد من الطائرات من نوع “بوينغ 737-800″، وذلك بهدف دعم الموسم السياحي القادم، من خلال تنظيم رحلات سياحية غير منتظمة لجلب السياح لتونس، وتطوير العمل في المجال الجوي في اتجاه افريقيا وجعل تونس بوابة للنقل الجوي، وفق ما ورد في بلاغ، صادر امس الثلاثاء، عن الشركة.

وقد وصلت الطائرة الاولى، التي تبلغ طاقة استيعابها 165 مقعدا، مؤخرا الى مطار صفاقس-طينة الدولي قادمة من اليابان، وفق ما ورد في ذات البلاغ الذي تلقت (وات) نسخة منه، وذلك في انتظار استكمال باقي الاجراءات القانونية لتكون جاهزة لتأمين الرحلات قريبا.

وذكر نص البلاغ، ان شركة “سيفاكس آرلاينز”، التي استأنفت نشاطها في نهاية سنة 2018، قد وظفت منذ تلك الفترة طائراتها وطاقمها التونسي في بلدان افريقيا جنوب الصحراء في تجربة ناجحة، وذلك بعد الصعوبات التي تعرضت لها سنة 2015 بسبب المخلفات السلبية للعمليات الارهابية التي ضربت بلادنا، على قطاع النقل الجوي.

وأشار، ذات البلاغ، إلى أنه ورغم كل الصعوبات التي مرت بها شركة “سيفاكس آرلاينز” سابقا، فانها “كانت ولا تزال حلما لجهة صفاقس”، سيما وان هذه الشركة قد ساهم في تأسيسها عدد هام من التونسيين الذين بادروا بالاستثمار في قطاع صعب وفي مرحلة حساسة كانت تمر بها البلاد، وذلك ايمانا منهم بضرورة الدفع بمستقبل تونس نحو الامام.