سعر اللحوم الحمراء يشهد ارتفاعا خلال الفترة القادمة: أحمد العميري يوضّح

من المنتظر أن تشهد أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا نسبيّا في الأسابيع القادمة بعد أن بلغت حاليّا 32 دينارا.

ومن جانبه أكّد أحمد العميري رئيس الغرفة الوطنية للقصابين، أن منظوري الغرفة سينضمون وقفة احتجاجية يوم 29 مارس امام وزارة التجارة، من أجل مساندة المستهلك التونسي، ورفض أسعار اللحوم التي بلغت حالياً أكثر من ثلاثين ديناراً، الأمر الذي أثر على القدرة الشرائية للمواطن.

وندد العميري بغياب استراتيجية واضحة للسيطرة على الأسعار وإيجاد حلول جذرية لهذا الإشكال الذي دفع المواطن إلى الإقبال على لحوم الحمير والخيول، وفق قوله.