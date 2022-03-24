توننداكس” يقفل معاملات الخميس في الخانة الخضراء”

اقفل المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس” حصة، الخميس، في الخانة الخضراء متطورا بنسبة 2ر0 بالمائة ليدرك مستوى 10ر7108 نقطة، فيما اتسمت الحصة بحركية التداول الذي ناهز1ر30 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وسجل سهم ” شركة مونوبري” افضل اداء خلال الحصة، مرتفعا بنسبة 1ر5 بالمائة وسعر 100ر4 دينار، ومعاملات هزيلة لم تتخط الالف دينار.

وصنف سهم “سالكوم” في خانة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الحصة، متطورا بنسبة 3ر4 بالمائة وسعر 650ر4 دينار، دون تسجيل اي مبادلات.

في المقابل كان سهم “بي هاش القابضة” الاسوء اداء ، ليفقد 3ر4 بالمائة من قيمة ويقفل على سعر 2 دنانير، وحجم تداول ضعيف جدا لم يتجاوز 2 الاف دينار.

كما شملت الخسائر سهمي “حنبعل” للايجار المالي الذي تقهقر بنسبة 5ر2 – بالمائة وسعر 750ر2 دينار، في ظل مبادلات بقيمة 281 الف دينار و شركة الايجار العربية لتونس الذي تدحرج بدوره بنسبة 2 بالمائة وتداول بقيمة 19 الف دينار.

وتميز سهم مجمع “وان تاك” خلال الحصة، مراكما ارباحا بقيمة 7ر16 مليون دينار مختتما الحصة على شبه استقرار وسعر 300ر8 دينار.