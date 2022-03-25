سيدي بوزيد: تسجيل حالة وفاة و19 حالة اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الجمعة، حالة وفاة و19 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، مقابل 13 حالة شفاء، حسب ما أفاد به كاهية مدير رعاية الصحةالأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، بشير سعيدي، في تصريح لـ”وات”.

وبموجب الحصيلة الجديدة، يرتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 39 ألفا و767 إصابة منها 1044 حالة وفاة و39 ألفا و 492 حالة شفاء.

ومن جهة أخرى، بلغ عدد الاشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود اليوم حوالي 216640 شخصا، وفق المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح رفيق نصيبي.

وذكر نصيبي في تصريح لـ(وات) أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ حوالي 121140 شخصا، والذين تلقوا الجرعة الثالثة 17903 شخصا.