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تطاوين: تسجيل حالة وفاة و18 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية

2022/03/25 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت، الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، اليوم الجمعة، حالة وفاة جديدة في معتمدية تطاوين الجنوبية جراء فيروس “كورونا”، كما سجلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 18 إصابة جديدة بهذا الوباء.
وتتوزع هذه الإصابات، الى 06 إصابات في رمادة، و06 في تطاوين الشمالية، و03 في كل من تطاوين الجنوبية وغمراسن.
وذكرت الادارة الجهوية على صفحتها الرسمية كذلك، أنه يقيم، حاليا، مصابين اثنين بقسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ومصابيْن آخرين في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى المحلي برمادة لتلقى العلاج.

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