هشام السنوسي: “هناك قطيعة بين الهايكا والحكومة”

عاجل: هذه آخر تطورات قضية الصحفي خليفة القاسمي..

هكذا سيصبح سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان #خبر_ عاجل

لقاء منتظر بين نور الدّين الطبوبي ووفد ممثّل عن صندوق النقد الدولي

مسؤول سام بالديوانة التونسيّة تلاحقه شبهة فساد.. وهذه التفاصيل

2022/03/26 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكد وزير الداخلية توفيق شرف الدين أن الأبحاث ستنطلق قريبا ضد كل من يثبت في شأنه “الإثراء غير المشروع” مضيفا أن الأبحاث جارية بشأن “عمليات ديوانية” خطيرة جدا وهي محل متابعة شخصية من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.

وأوضح شرف الدين أنه اتضح أن هناك خروقات ديوانية لمدة سنوات كبدت الاقتصاد التونسي آلاف المليارات مشيرا إلى أن عمليات الاستيلاء و السرقة التي شملت مقر الاستعلامات التابع للديوانة فيها شبهة كبيرة، مشيرا إلى انها تمت خصيصا للتغطية على جرائم ديوانية ربما تورطت فيها شخصيات نافذة في الديوانة.

وقال الوزير: “هناك شبهة تورط مسؤول سابق كبير وبارز جدا في الديوانة لكن القانون سيطاله”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn