مسؤول سام بالديوانة التونسيّة تلاحقه شبهة فساد.. وهذه التفاصيل

أكد وزير الداخلية توفيق شرف الدين أن الأبحاث ستنطلق قريبا ضد كل من يثبت في شأنه “الإثراء غير المشروع” مضيفا أن الأبحاث جارية بشأن “عمليات ديوانية” خطيرة جدا وهي محل متابعة شخصية من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.

وأوضح شرف الدين أنه اتضح أن هناك خروقات ديوانية لمدة سنوات كبدت الاقتصاد التونسي آلاف المليارات مشيرا إلى أن عمليات الاستيلاء و السرقة التي شملت مقر الاستعلامات التابع للديوانة فيها شبهة كبيرة، مشيرا إلى انها تمت خصيصا للتغطية على جرائم ديوانية ربما تورطت فيها شخصيات نافذة في الديوانة.

وقال الوزير: “هناك شبهة تورط مسؤول سابق كبير وبارز جدا في الديوانة لكن القانون سيطاله”.