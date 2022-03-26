سوق البورصة:المستثمرون الاجانب يمتلكون 74ر22 بالمائة من الرسملة الجملية للبورصة

قدرت الرسملة الجملية لاستثمار الأجانب في بورصة الأوراق المالية بتونس، خلال شهر فيفري 2022، قرابة 3ر5 مليون دينار، اي حوالي 74ر22 بالمائة من الرسملة الجملية للسوق، وفق التقرير الخاص بشهر فيفري 2022 لبورصة تونس.

وناهزت قيمة اقتناءات الأجانب بتسعيرة البورصة، في فيفري 2022، ما قدره 89 مليون دينار، مقابل مبيعات بقيمة 1233 مليون دينار، ما نتج عنه رصيد صاف سلبي قدره 1144 مليون دينار.

ويبين التوزيع القطاعي لنسبة ملكية الأجانب لاسهم الشركات المدرجة في البورصة، في نفس الفترة، ان قطاعات المالية تاتي في الدرجة الأولى بما يعادل 777 283 223 سهما، تليها المواد الاستهلاكية بـ256 444 168 سهما، فقطاع الخدمات للمستهلك بما يعادل 154 154 18 سهما ثم الصناعة بما قدره 718 141 15 سهما

وأنهى مؤشر”توننداكس”، شهر فيفري 2022، عند مستوى 86ر7099 نقطة، مسجلا تراجعا بنسبة 18ر0 بالمائة ، بعد ان شهد ارتفاعا بنسبة 66ر0 بالمائة خلال شهر جانفي 2022.

وبلغت أرباحه منذ بداية السنة 48ر0 بالمائة، مقابل تراجع بنسبة 01ر3 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2021.