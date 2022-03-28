راشد الغنوشي يوجّه دعوة لكافّة النواب للمشاركة في الجلسة العامّة المقبلة للنظر في إلغاء الاجراءات الاستثنائيّة.. وهذا موعدها

دعا رئيس مجلس نواب الشعب المجمّدة اختصاصاته راشد الغنّوشي كافة النواب الى حضور الجلسة العامة التي ستنعقد يوم الأربعاء 30 مارس للنظر في إلغاء الاجراءات الاستثنائيّة التي أعلن عنها قيس سعيّد في 25 جويلية الفارط.

ووفق البلاغ الذي نشره المكلّف بالاعلام والاتصال ماهر مذيوب فانّ هذه الدعوة تعتبر دعوات شخصيّة لكافة النواب دون استثناء علما وأنهم سيتلقّون رابطا للمشاركة في الجلسة العامة عن بعد.

وفي ما يلي نص البلاغ:

بسم الله الرحمن الرحيم

#باردو في 28 مارس 2022

#دعوة شخصية للسيدات والسادة أعضاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019 – 2024 لحضور الجلسة العامة يوم الأربعاء 30 مارس 2022.

#يتشرف الأستاذ راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية، و استنادا على قرار مكتب المجلس بتاريخ 28 مارس 2022،،،

# بدعوة كافة السيدات والسادة النواب الأفاضل لحضور الجلسة العامة التي تنعقد عن بعد للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية و ذلك يوم الأربعاء 30 مارس 2022.

#و تعد هذه الدعوة شخصية لكافة السيدات و السادة النواب الأفاضل لحضور هذه الجلسة التي تنعقد

في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا العزيزة،

لذا فإن السيد رئيس المجلس النواب يؤكد على اهمية الحضور و المشاركة من خلال الرابط الذي سيصلكم لاحقا.

#ماهر المذيوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية المكلف بالإعلام و الاتصال.