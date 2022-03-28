عاجل: منحرف يحوّل وجهة أجنبيّة بسكّين في أريانة

وزير الفلاحة يؤكد توفر كل المواد الأساسية استعدادا لشهر رمضان..ويتوعد المحتكرين..خبر_عاجل

عاجل: وزير الصحة يحسمها بخصوص اقامة صلاة التراويح في رمضان والإجراءات الوقائية..

وزير الصحة يرد على التخوفات من موجة جديدة لكورونا بعد رمضان..خبر_عاجل

هام: قطارات إضافية على خط الضاحية الجنوبية مساء غد الثلاثاء لتأمين تنقل الجماهير الرياضية

2022/03/28 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

برمجت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية قطارات إضافية على خط الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة، مساء غد الثلاثاء، قصد تأمين تنقل الجماهير الرياضية في أفضل الظروف بمناسبة مباراة الإياب الفاصلة للترشح لكأس العالم التي سيجريها المنتخب الوطني برادس.
وحسب بلاغ أصدرته الشركة، ستكون برمجة القطارات كالآتي:
من محطّة تونس في اتجاه محطّة الرياض: – قطار على الساعة 22 و30 دق.
– قطار على الساعة 23.
– قطار على الساعة 23 و30 دق.
– قطار على الساعة منتصف الليل.
من محطّة الرياض في اتّجاه محطّة تونس:
– قطار على الساعة 22 و30 دق.
– قطار على الساعة 23.
– قطار على الساعة 23 و30 دق.
– قطار على الساعة منتصف الليل.

ديجة
قطارات إضافية على خط الضاحية الجنوبية مساء الثلاثاء لتأمين تنقل الجماهير الرياضية

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn