هام: قطارات إضافية على خط الضاحية الجنوبية مساء غد الثلاثاء لتأمين تنقل الجماهير الرياضية

برمجت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية قطارات إضافية على خط الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة، مساء غد الثلاثاء، قصد تأمين تنقل الجماهير الرياضية في أفضل الظروف بمناسبة مباراة الإياب الفاصلة للترشح لكأس العالم التي سيجريها المنتخب الوطني برادس.

وحسب بلاغ أصدرته الشركة، ستكون برمجة القطارات كالآتي:

من محطّة تونس في اتجاه محطّة الرياض: – قطار على الساعة 22 و30 دق.

– قطار على الساعة 23.

– قطار على الساعة 23 و30 دق.

– قطار على الساعة منتصف الليل.

من محطّة الرياض في اتّجاه محطّة تونس:

– قطار على الساعة 22 و30 دق.

– قطار على الساعة 23.

– قطار على الساعة 23 و30 دق.

– قطار على الساعة منتصف الليل.

ديجة

قطارات إضافية على خط الضاحية الجنوبية مساء الثلاثاء لتأمين تنقل الجماهير الرياضية