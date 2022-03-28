مدنين: أهالي جربة يحتجون بسبب تواصل انقطاع المياه واضطراب التوزيع

نفذ، اليوم الاثنين، عدد من متساكني جزيرة جربة من ولاية مدنين، وقفة احتجاجية امام مقر اقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، بسبب الاضطراب في التوزيع وانقطاع الماء لفترة طويلة تجاوزت الاشهر ، ما خلق حالة من الاحتقان.

واستنكر المحتجون، تواصل انقطاع الماء رغم انجاز محطة تحلية مياه البحر، التي لم تحل هذا الاشكال، مطالبين ب”حل عاجل وبتحمل مسؤولية هذه الوضعية المزرية التي تعاني منها الجزيرة”، وفق تعبيرهم.

ولدى لقائه بالمحتجين، اعتبر زهير خبير، مدير الانتاج بالجنوب الشرقي، ان سبب انقطاع الماء واضطراب توزيعه، يعود الى تراجع انتاج محطة تحلية مياه البحر بسبب رداءة الاحوال الجوية لمدة اسبوعين، ومنها اضطراب البحر، من ناحية، الى جانب فترة صيانة.

وأكد، في هذا السياق، ان محطة التحلية استعادت النسق العادي للانتاج والتوزيع ليعود الماء تدريجيا بداية من هذا اليوم، على حد قوله.