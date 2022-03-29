بعد إعفاء 4 مسؤولين: نقابة إطارات شركة السكك الحديدة ترد وتدعو للاحتجاج..

عبّرت النقابة الأساسية لإطارات الشركة الوطنية للسكك الحديدية المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، عن إدانتها لاعفاء أربعة مسؤولين في الشركة على خلفية حادث اصطدام قطارين، مستنكرة الربط بين الاعفاءات والحادث وتحميل المسؤولية دون استكمال أي من التحقيقات والأبحاث المفتوحة في الغرض.

وعبرت في بيان، عن رفضها لما وصفتها بـ”سياسة تحميل المسؤوليات” في ظل غياب جميع الامكانيات الضامنة لحسن أداء المسؤولية.

ودعت النقابة جميع إطارات الشركة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 30 مارس 2022، أمام مقرات العمل على الساعة العاشرة صباحا.