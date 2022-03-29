بورصة تونس تستعيد نسقا ايجابيا مع اقفال معاملات الثلاثاء و”توننداكس” يرتفع بنسبة 1ر0 بالمائة

استعادت بورصة الأوراق المالية بتونس مع اقفال معاملات الثلاثاء نسقا إيجابيا، بعد تراجع حاد في حصة الاثنين، ليتطور مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 1ر0 بالمائة ويبلغ مستوى 80ر7077 نقطة، وحجم تداول بقيمة 33 مليون دينار، وفق شركة الوساطة بالبورسة التونسية للاوراق المالية.

وعاد افضل اداء خلال الحصة الى مجمع بولينا القابضة، الذي زاد بنسبة 8ر5 بالمائة ويبلغ سعر 080ر10 دينار، مع حجم داول ضعيف لم يتخط 3 الاف دينار.

وصنف سهم الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية في خانة الاسهم الاكثر ارتفاعا، خلال الحصة، ليسجل ربحا بنسبة 1ر4 بالمائة وسعر 770ر2 دينار وحجم معاملات هزيلة جدا لم يتجاوز 2 الاف دينار.

في المقابل كان اسوء اداء من نصيب الشركة الدولية للايجار المالي، التي فقد سهمها ما قدره 4ر4 بالمائة ويصل سعر 690ر6 دينار، ومبادلات ضعيفة لم تتخط عتبة الالف دينار.

وتصدر سهم بنك تونس العربي الدولي قائمة الاسهم التي حققت اكبر حجم تداول بما قيمته 6ر1 مليون دينار اي حوالي نصف مبادلات الحصة، فيما انهى الحصة متقهقرا بنسبة 5ر1 بالمائة عند سعر 65 دينار.