تصنيف الفيفا الشهري: المنتخب التونسي في المرتبة 35 عالميا والخامسة افريقيا

حلّ المنتخب الوطني التونسي في المرتبة 35 عالميا في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر اليوم الخميس، متقدما بمركز واحد عن تصنيف شهر فيفري الماضي.

وجاء المنتخب التونسي في المركز الخامس افريقيا، خلف السنغال (20 عالميا) و المغرب ( 24 عالميا) و نيجيريا ( 30 عالميا) ومصر ( 32 عالميا).

وشهد التصنيف الجديد للفيفا عودة البرازيل الى الصدارة مقابل تراجع بلجيكا الى المركز الثاني عالميا.

وكان أعلى تصنيف للمنتخب الوطني التونسي على الاطلاق هو وصوله للمركز 14 عالميا في أفريل 2018.

يذكر أنّ المنتخب الوطني التونسي ضمن تأهله لنهائيات كأس العالم قطر 2022 للمرة السادسة في تاريخه، بعد نسخة 1978 في الأرجنتين، و 1998 بفرنسا، و 2002 بكوريا واليابان، و 2006 بألمانيا، و 2018 بروسيا.

وفي ما يلي تصنيف المنتخبات الـ 10 الأولى عالميا و الـ 10 الأولى أفريقيا و الـ 10 الأولى عربيا:

المنتخبات الـ 10 الأولى عالميا:

1 – البرازيل

2 – بلجيكا

3 – فرنسا

4 – الأرجنتين

5 -انقلترا

6- ايطاليا

7 – اسبانيا

8 – البرتغال

9 – المكسيك

10 – هولندا

المنتخبات الـ 10 الأولى افريقيا:

1 – السينغال

2 – المغرب

3 – نيجيريا

4- مصر

5- تونس

6 – الكاميرون

7 – الجزائر

8 – مالي

9 – الكوت ديفوار

10 – بوركينا فاسو

المنتخبات الـ 10 الأولى عربيا:

1 – المغرب

2 – مصر

3 – تونس

4 – الجزائر

5 – السعودية

6 – قطر

7 – الامارات

8 – العراق

9 – عمان

10 – سوريا