حادث انقلاب شاحنة ثقيلة محملة بالآجر فوق الجسر المتحرك ببنزرت..وهذه التفاصيل..

جد مطلع فجر اليوم الخميس 31 مارس 2023 حادثا خطيرا تمثل في انحراف شاحنة ثقيلة محملة بالآجر فوق الجسر المتحرك لمدينة بنزرت من جهة السياج الواقي لممر المترجلين على مستوى مدخل الجسر من منطقة جرزونة.

ولم يسفر الحادث عن خسائر بشرية نظرا لعدم وجود حركية كبيرة على الجسر في ذلك التوقيت وسجلت خسائرا مادية فقط، وفق ما افاد به الرائد عبد الحميد السحباني رئيس فرقة الحماية المدنية بجرزونة.

وأوضح السحباني في تصريح لاذاعة شمس اف ام ان شاحنة من النوع الثقيل كانت محملة بمادة الآجر وأثناء مرورها على الجسر من جهة جرزونة في حدود الساعة الرابعة من فجر اليوم تعرضت الى عطب على مستوى مسلك توزيع “الهواء” مما أدى بالسائق الى العودة بها الى الخلف بعد ان تعذر عليه الصعود على الوصلة المتحركة للجسر لكن الشاحنة انحرفت به الى جهة ممر المترجلين ثم اصطدام بالواقع وانقلبت.

وقد صادف عدم وجود حركة جولان كبيرة على الجسر انذاك لا على مستوى السيارات ولا المترجلين.

هذا وتم التدخل بواسطة آلة تراكس وتم سحب الشاحنة من طريق الجسر ورفع مادة الأجر وعادت حركة السير الى مجراها الطبيعي فيما تولت فرقة شرطة المرور القيام بالإجراءات القانونية مع صاحب الشاحنة.