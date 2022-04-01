بورصة تونس تنهي معاملات الأسبوع على منحى سلبي

أقفلت بورصة تونس معاملات الأسبوع الممتد من 28 مارس إلى 1 أفريل 2022، على منحى سلبي ليتراجع مؤشرها المرجعي، ” توننداكس”، بنسبة 0،6 بالمائة إلى مستوى 7089 نقطة وسط حجم تداول جملي بقيمة 11،6 مليون دينار بمعدل مبادلات يومي في حدود 2،3 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، ” التونسية للاوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم، تصدر سهم الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية قائمة الارتفاعات خلال مداولات الاسبوع ليتطور بنسبة 10،9 بالمائة (2،590) وسط حجم تداول بقيمة 7 آلاف دينار، علما وأن السهم حقق تطورا في نشاطه بالبورصة منذ بداية سنة 2022، بنسبة 18 بالمائة.

كما ارتفع سهم حنبعل للايجار المالي بنسبة 10،6 بالمائة (3،120) مسجلا حجم تداول في حدود 23 ألف دينار، علما وأن السهم حقق ربحا خلال سنة 2021، بقيمة 5،9 مليون دينار مقابل خسارة بقيمة 3،2 مليون دينار سنة 2020.

وفي المقابل تراجع سهم المغاربية الدولية للاشهار ” ميب” خلال مداولات الاسبوع بنسبة 16 بالمائة (0،210د)، متبوعا بسهم “سرفكوم” الذي انخفض بنسبة 12،4 بالمائة (1،130د) مسجلا حجم تداول بقيمة 6 آلاف دينار.

واستأثر سهم البنك العربي الدولي لتونس بأكبر حجم تداول بقيمة 2،4 مليون دينار، علما وأن السهم تراجع بنسبة 4 بالمائة (64،250د).