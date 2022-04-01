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نشرة متابعة للوضع الجوي هذه الليلة..

2022/04/01 أخبار, المصدر, متفرقات

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة، أن بعض الأمطار المتفرقة تبقى ممكنة بالشمال والوسط خلال هذه الليلة .وصحو مرتقب في ولايات الجنوب.
أما الرياح القوية فمتواصلة قرب السواحل وبالجنوب حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة والغبار مما سيساهم في انخفاض لمدى الرؤية الأفقية والنشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة إلى الملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال.
وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 10 و14 درجة بالشمال والوسط وفي حدود 6 درجات بالمرتفعات الغربية، وبين 17 و21 درجة ببقية الجهات.

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