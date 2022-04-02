راشد الغنوشي يرفض المثول أمام فرقة مكافحة الارهاب #خبر_ عاجل

لقاء مرتقب بين قيس سعيّد ونور الدين الطبوبي

عاجل: فرقة مكافحة الارهاب توجّه دعوة لراشد الغنوشي للمثول أمامها

عاجل: شكوى دوليّة ضدّ قيس سعيّد.. وهذه التفاصيل

روسيا تسجّل أول لقاح أنفي في العالم ضد فيروس كورونا

2022/04/02 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعلنت وزارة الصحة الروسية، مساء الجمعة، تسجيل أول لقاح أنفي في العالم ضد فيروس “كوفيد-19”.

وجاء في البيان أنّ “وزارة الصحة الروسية سجّلت الشكل الأنفي للقاح (سبوتنيك V) للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، الذي طوّره مركز غاماليا الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا الاتحادية”.

وأوضحت الوزارة أنّ اللقاح الأنفي يتكون من جرعتين، تفصل بينهما ثلاثة أسابيع، مضيفةً أنّه يمكن استخدامه من قبل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكبر.

وقال نائب مدير مركز “غاماليا” دينيس لوغونوف، في وقت سابق، إنّ اللقاح الأنفي الجديد ضدّ كورونا يترك حداً أدنى من التأثيرات الجانبية على متلقيه.

وكان موقع بلدية العاصمة الروسية كشف، منذ نحو شهرين، أنّ موسكو بدأت تجربة سريرية لاختبار نجاعة لقاح أنفي ضدّ فيروس كورونا تم تصميمه في شركة “غينيريوم”، وبمشاركة 660 شخصاً حوالى 400 منهم في مؤسسات طبية فب موسكو، والباقي في 11 مركزاً في جميع أنحاء البلاد.

وكالات

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn