روسيا تسجّل أول لقاح أنفي في العالم ضد فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الروسية، مساء الجمعة، تسجيل أول لقاح أنفي في العالم ضد فيروس “كوفيد-19”.

وجاء في البيان أنّ “وزارة الصحة الروسية سجّلت الشكل الأنفي للقاح (سبوتنيك V) للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، الذي طوّره مركز غاماليا الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا الاتحادية”.

وأوضحت الوزارة أنّ اللقاح الأنفي يتكون من جرعتين، تفصل بينهما ثلاثة أسابيع، مضيفةً أنّه يمكن استخدامه من قبل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكبر.

وقال نائب مدير مركز “غاماليا” دينيس لوغونوف، في وقت سابق، إنّ اللقاح الأنفي الجديد ضدّ كورونا يترك حداً أدنى من التأثيرات الجانبية على متلقيه.

وكان موقع بلدية العاصمة الروسية كشف، منذ نحو شهرين، أنّ موسكو بدأت تجربة سريرية لاختبار نجاعة لقاح أنفي ضدّ فيروس كورونا تم تصميمه في شركة “غينيريوم”، وبمشاركة 660 شخصاً حوالى 400 منهم في مؤسسات طبية فب موسكو، والباقي في 11 مركزاً في جميع أنحاء البلاد.

وكالات