تعيين أمين بوخريص مديرا للدورة 14 لمهرجان سوسة السينمائي الدولي

أعلنت إدارة جمعية مهرجان سوسة الدولي لفيلم الطفولة والشباب (فيفاج) عن تعيين المخرج التونسي أمين بوخريص مديرا لمهرجان سوسة السينمائي الدولي .

وستقام الدورة المقبلة لهذا المهرجان من 24 إلى 28 سبتمبر 2022.

وأمين بوخريص هو مخرج سينمائي ولد سنة 1986 تابع دراسة السينما وتخرّج سنة 2010 من المعهد العالي للفنون والسينما بتونس قسم “الإخراج”.

قام بإخراج العديد من الأفلام القصيرة ويعدّ فيلمه “الحي يروّح” أوّل فيلم طويل من إخراجه وإنتاج المنتج التونسي الكبير الراحل نجيب عياد وقد شارك هذا الفيلم في أكثر من 45 مهرجانا دوليا وتحصّل على عديد الجوائز العربية والعالمية منها الجائزة الأولى لمهرجان مالمو للأفلام العربية بالسويد (سبتمبر 2014).

وأخرج فيلما وثائقيا ثانيا عنوانه “حلال سينما” شارك به في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية 2021 (الدورة 32).

وللإشارة فقد شارك بوخريص في إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية لثلاث سنوات من 2017 إلى 2019.