سيدي بوزيد: برمجة 5371 نشاطا دينيا خلال شهر رمضان المعظم

أعلن المدير الجهوي للشؤون الدينية بسيدي بوزيد، محرز السناني، اليوم الاثنين، عن برمجة 5371 نشاطا دينيا بكافة جوامع ومساجد الولاية خلال شهر رمضان المعظم لسنة 1443 هجري.

وبيّن، في تصريح لـ”وات”، أن الأنشطة المبرمجة تتوزّع بالخصوص على 176 محاضرة، و269 مسامرة، و4671 درسا، و16 مسابقة، و46 إملاء قرآنية، وندوة واحدة، و189 نشاطا يعنى بالأختام القرآنية، و3 أنشطة خاصة بأختام الحديث، بالإضافة الى عدد اخر من الأنشطة الدينية على غرار صلوات التراويح، وإحياء عدد من المناسبات الدينية مثل غزوة بدر وليلة القدر.

وأشار الى برمجة تنظيم قافلة دينية الى مختلف معتمديات ولاية سيدي بوزيد تشمل حملات تحسيسية وجلسات مع المواطنين، إلى جانب تخصيص يوم كامل لتلاوة القرآن بالمساجد دون انقطاع، يُشارك فيه عدد من الشباب من حفظة القرآن.