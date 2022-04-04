مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي تحبط محاولة تهريب أكثر من 116 ألف حبة اكستازي و3 كلغ كوكايين

أحبطت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي، محاولة تهريب أكثر من 116 ألف حبة اكستازي و3 كلغ من مادة الكوكايين.

وتمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي، من حجز كمية هامة من المواد المخدرة مخفية بإحكام على متن سيارة يقودها مواطن تونسي مقيم بالخارج قادم من ميناء مرسيليا، وفق ما أوردته الإدارة العامة للديوانة، في بلاغ، الإثنين، اعتبرت فيه العملية، التي تتنزل في إطار مكافحة تهريب المواد المخدرة، “نوعية” .

وأضافت، أنه إثر الاشتباه في محتوى السيارة تم إخضاعها للتفتيش الدقيق مما مكن من العثور على مخبأ مهيأ أسفل هيكلها بداخله 23 كيس بلاستيكي تحتوي على 116391 حبة اكستازي تزن إجمالا 65 كلغ و ثلاث أكياس من مادة الكوكايين تزن 3350 غرام.

وحرر محضر حجز في الغرض وإثر استشارة النيابة العمومية، تم الإذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.